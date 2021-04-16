Любовь Соболь обжаловала свой приговор по делу о проникновении в чужую квартиру

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь подала апелляционную жалобу на решение приговорить ее к году исправительных работ условно. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Я подал апелляционную жалобу по "квартирному делу" Любови Соболь. Приговор на руки мы получим только в понедельник, но что там написано и так ясно", - сказал защитник.

Ранее суд назначил Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить ее к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. В квартире Соболь предполагаемого найти сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.