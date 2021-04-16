Начальника ГИБДД Тюменской области арестовали на два месяца по обвинению во взятках

ТЮМЕНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Суд в Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для начальника управления ГИБДД по Тюменской области и его посредника, их обвиняют в выдаче прав за деньги. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Ленинским районным судом города Тюмени рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в зависимости от роли и степени участия каждого к настоящему времени обоим предъявлены обвинения в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере"), а также шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области продолжается расследование уголовного дела.