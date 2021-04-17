После гибели пилота вертолета при жесткой посадке на Кубани возбудили дело

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пилота вертолета Ми-2 во время жесткой посадки в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту крушения вертолета Ми-2 в Северском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала Марковская.

В субботу днем в ходе выполнения авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2, под управлением пилота 1960 года рождения, который от полученных травм погиб. Следователи и криминалисты работают на месте крушения, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Эта информация будет исследована для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.

Свою проверку по факту происшествия проводит Южная транспортная прокуратура. "По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.