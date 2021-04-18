Полиция нашла подростков, разрушивших мемориальные плиты в парке под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция установила троих подростков в возрасте от 10 до 11 лет, причастных к разрушению трех мемориальных плит с фамилиями участников Великой Отечественной войны в парке "30 лет ВЛКСМ" села Сасыколи Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что к происшествию причастны трое учеников сельской школы 10-11 лет, двое из которых в ходе игры прыгали по мемориальным плитам и повредили их. Подростки воспитываются в полных и, в целом, благополучных семьях. Полицией и органами местного самоуправления решается вопрос о возмещении причиненного материального ущерба и скорейшего восстановления мемориального комплекса", - говорится в сообщении.

Родители троих детей будут привлечены к административной ответственности, семьи поставят на профилактический учет, добавили в УМВД.

Вечером 16 апреля от главы МО "Сасыкольский сельсовет" в отдел МВД России по Харабалинскому району поступило сообщение, что днем неизвестные повредили три каменные мемориальные плиты, расположенные в парке "30 лет ВЛКСМ" селе Сасыколи, на которые были нанесены фамилии участников Великой Отечественной войны.