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Стрельба в США

Полиция установила личность открывшего стрельбу в Техасе

Убивший трех человек злоумышленник - это 41-летний афроамериканец по имени Стивен Николас Бродерик. Ему удалось скрыться с места происшествия

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в Остине (штат Техас), в результате которой погибли три человека. Об этом сообщил в воскресенье представитель местного полицейского управления на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.

По его словам, речь идет о 41-летнем афроамериканце по имени Стивен Николас Бродерик, которому удалось скрыться с места происшествия. Полицейские не располагают данными о том, передвигался ли он на машине или пешком. Правоохранители не исключают, что Бродерик может взять заложников, в связи с чем сохраняется высокий уровень угрозы. Мотивы его поступка неизвестны.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в пригороде Остина, в результате которой погибли три человека. Как уточнила позднее полиция, инцидент носит бытовой характер, стрелок и жертвы, в числе которых две взрослых женщины и один мужчина, знали друг друга. По словам врачей, других жертв или пострадавших в результате стрельбы нет.

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