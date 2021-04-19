Новые эпизоды мошенничества выявили в аграрном колледже Башкирии

УФА, 19 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило еще пять уголовных дел в отношении бывшего директора и пятерых бухгалтеров аграрно-технологического колледжа в Илишевском районе по новым эпизодам мошенничества на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

В начале апреля в отношении этих лиц было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере за хищение более 5 млн рублей из средств, выделяемых на сирот и студентов из малообеспеченных семей.

"На основании материалов прокуратуры и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан возбуждено пять уголовных дел в отношении бывшего директора, а также четырех бывших и одного действующего бухгалтера ГБПОУ "Башкирский аграрно-технологический колледж". Они подозреваются в зависимости от роли и степени участия каждого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а также совершенное организованной группой, в крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директор колледжа создал организованную преступную группу в сговоре с главным бухгалтером и четырьмя работниками бухгалтерии. Они похищали деньги, выделяемые для нужд колледжа и обучающихся.

"Подозреваемые в период с 2016 по 2019 год, используя свое служебное положение, систематически похищали денежные средства из бюджета образовательного учреждения, изготавливая платежные поручения о перечислении на свои личные счета денежных средств под видом стипендий и социальных выплат для обучающихся детей-сирот, детей из малоимущих семей, а также детей с ограниченными способностями. Таким образом, подозреваемые похитили более 17 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению", - добавили в СК.

Бывшему директору колледжа предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, изучают финансово-хозяйственную деятельность учреждения на наличие иных фактов хищения. Также принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.