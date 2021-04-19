СК РФ возбудил новые дела по фактам массовых обстрелов мирных жителей юго-востока Украины

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские следователи возбудили новые уголовные дела по фактам массовых обстрелов мирных жителей украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным СК, украинские военнослужащие заминировали участок местности на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива "Пульс-90" между селами Николаевка и Пархоменко Луганской народной республики. 17 апреля 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин. Кроме того, несмотря достигнутое в июле 2020 года соглашение о прекращении огня, следствием были зафиксированы массированные обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований населенных пунктов, в которых проживают мирные жители. В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения.

"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"). Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления", - сообщила Петренко.