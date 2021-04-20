Власти готовят ПВР для жильцов пострадавшего от взрыва дома в Нижегородской области

ТАСС, 20 апреля. Власти разворачивают несколько пунктов временного размещения (ПВР) для жильцов пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы сейчас готовим в близлежащих территориях временные пункты размещения. Может быть, школы, детские сады в зависимости от того, есть ли в семье дети, нет ли детей. Буквально через 30-40 минут будет понятно, где, как и кто будет размещен", - сказал он.

Ранее в ЕДДС Дальнеконстантиновского района ТАСС сообщили, что сейчас людям предлагают разместиться в доме культуры села Маргуша.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области вечером 19 апреля. По данным МЧС, произошло обрушение конструкций здания, возник пожар на площади 1 200 кв. метров. В результате инцидента пострадали четверо взрослых и четверо детей. По данным МЧС, травмы получили семь человек.

Предварительно, к взрыву привела утечка газа в одной из квартир дома. В результате него разрушены минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах.