СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СУ СК РФ по региону

"Следователем Богородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области по факту разрушения конструкций жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказано в сообщении.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ожидает доклада об обстоятельствах частичного обрушения дома в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах произошедшего, первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления по Нижегородской области генерал-майором юстиции Айратом Ахметшиным.

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