Жильцы дома в Нижегородской области, где взорвался газ, разместились у родственников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Жильцы трехэтажного дома в Нижегородской области, где вечером 19 апреля взорвался газ, разместились у родственников. В пункте временного размещения людей нет, сообщил во вторник ТАСС заместитель губернатора региона, министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

"Открылся в школе в Дальнем Константинове пункт [временного размещения], но никто не захотел туда ехать, все разместились у своих родственников", - сказал собеседник.

Он также добавил, что извлеченная из-под завалов девочка в возрвсте 2,5 месяца находится в состоянии средней степени тяжести.

"Девочка [которую ранее извлекли из-под завалов] находится в состоянии средней тяжести", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, у одного из взрослых с подозрением на перелом позвоночника диагноз не подтвердился. Однако по итогам более тщательного обследования врачи диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму.

Четверо детей поступили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. По результатам обследования у троих из них выявлены ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины и ушибы грудной клетки. Один ребенок не получил никаких травм. "Врачи оценивают состояние остальных как средней степени тяжести. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра", - сообщили в пресс-службе.