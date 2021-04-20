В Башкирии задержали главу сельского поселения после гибели ребенка из-за нападения собак

УФА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава сельского поселения задержан в Башкирии по обвинению в халатности из-за гибели 4-летнего ребенка в результате нападения стаи собак, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК во вторник.

"Предъявлено обвинение главе Сафаровского сельсовета Учалинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В настоящее время глава сельсовета задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями изъята необходимая документация в администрации района и сельсовета, допрашиваются работники и жители села, продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый неоднократно игнорировал жалобы жителей села на бездомных собак и не подал заявление на отлов животных. "В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих служебных обязанностей меры по отлову безнадзорных собак на территории сельсовета приняты не были, что привело к тому, что 17 апреля 2021 года в селе Сафарово стая безнадзорных собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьной. От полученных травм ребенок скончался на месте", - добавили в СК.