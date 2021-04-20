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Пожар в здании автосервиса в центре Москвы потушили

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пожар в одноэтажном здании автосервиса в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 18:31 мск пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Ермакова Роща, дом 7Б, строение 4, поступила в 17:22 мск. Там загорелось одноэтажное здание автосервиса, площадь пожара составила 300 кв. м.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, внутри строения находились автомобили, оттуда раздавались взрывы. Здание было охвачено огнем по всей площади.

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