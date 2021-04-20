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В Нижегородской области ликвидировали открытое горение шести дачных домов

На месте ЧП работают 36 человек и 17 единиц техники

ТАСС, 20 апреля. Пожарные ликвидировали открытое горение шести дачных домов в деревне Мигалиха в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

Пожар начался около 13:50 мск, пламя охватило шесть дачных домов, была опасность распространения огня. "Объявлена ликвидация открытого горения. На месте сосредоточена группировка сил и средств в составе 36 человек и 17 единиц техники, в настоящее время ведутся работы по полной ликвидации пожара", - отметили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стала неосторожность при курении жильца одного из домов, позже пламя перекинулось на другие строения.

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