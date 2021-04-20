В Нижегородской области ликвидировали открытое горение шести дачных домов

ТАСС, 20 апреля. Пожарные ликвидировали открытое горение шести дачных домов в деревне Мигалиха в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

Пожар начался около 13:50 мск, пламя охватило шесть дачных домов, была опасность распространения огня. "Объявлена ликвидация открытого горения. На месте сосредоточена группировка сил и средств в составе 36 человек и 17 единиц техники, в настоящее время ведутся работы по полной ликвидации пожара", - отметили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стала неосторожность при курении жильца одного из домов, позже пламя перекинулось на другие строения.