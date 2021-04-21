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На востоке Мексики произошла авария на нефтехимическом комплексе

По данным компании Pemex, четыре человека получили травмы

МЕХИКО, 21 апреля. /ТАСС/. Авария произошла во вторник на нефтехимическом комплексе "Морелос" в штате Веракрус на востоке Мексики, четыре человека получили травмы. Об этом сообщила в Twitter государственная нефтегазовая компания Pemex, которой принадлежит предприятие.

"Нефтехимический комплекс "Морелос" прекратил работу из-за проблем с электроснабжением на участке турбогенераторов, - говорится в записи. - К настоящему моменту известно о четырех пострадавших, получивших ожоги паром, их жизнь вне опасности". Работники комплекса были доставлены в больницу в Минатитлане, где им оказывается необходимая помощь. Сведений о причинах аварии обнародовано не было.

На нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио" в Веракрусе 7 апреля произошел пожар. После чрезвычайного происшествия, которое обошлось без жертв, работа предприятия была остановлена. Согласно примерным оценкам, на восстановление поврежденного огнем оборудования может потребоваться до 90 дней.

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