Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидировали

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 1931 года постройки в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 22:10 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на чердаке кирпичного жилого дома 53/18 стр. 4 по Пятницкой улице, его площадь составила 50 кв. м. Из здания эвакуировали 30 жильцов, сведений о пострадавших не поступало. Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что в одной из квартир из-за пожара частично обрушился потолок.

В районе дома, где произошло возгорание, движение затруднено. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, 1-й Новокузнецкий переулок перекрыт.