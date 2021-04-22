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Пропавшего на Сахалине 11-летнего мальчика нашли живым

Ранее сообщалось, что ребенок ушел гулять 19 апреля и не вернулся домой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы совместно с волонтерами обнаружили 11-летнего пятиклассника, пропавшего в Южно-Сахалинске 19 апреля. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Ребенок ушел гулять 19 апреля вечером и не вернулся домой. К поискам были подключены полицейские, следователи - криминалисты и волонтеры. По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело.

"В результате следственно-оперативных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД <...>, а также волонтерами поисково-спасательного отряда "Сова" вечером 21 апреля 2021 года местонахождение ребенка установлено на территории областного центра. Мальчик передан органам профилактики, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе.

По данным следователей, расследование уголовного дела продолжается. Будут приняты меры профилактического характера, в том числе дана оценка действиям законных представителей и должностных лиц контролирующих органов.

В управлении МВД ТАСС рассказали, что ребенка нашли в одном из подъездов Южно-Сахалинска. Подробности о том, почему ребенок не появлялся столько дней дома, пока не уточняются.

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РоссияСахалинская область
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