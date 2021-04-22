Россия и другие страны предложили помощь в поиске индонезийской подлодки

СИНГАПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Несколько стран, в том числе Россия, предложили помощь в поисках индонезийской подводной лодки. ВМС Малайзии и Сингапура направили своих спасателей для участия в поисковой операции, сообщил в четверг журналистам представитель Военно-морских сил Индонезии Ахмад Риад.

"На данный момент подтверждено участие в операции кораблей из Малайзии и Сингапура, которые должны прибыть во второй половине дня в субботу", - приводит его слова новостной портал Detik. "Несколько стран - Россия, Австралия, Германия, Индия и США - также предложили свою помощь", - информировал представитель ВМС Индонезии.

Он опроверг сообщения некоторых средств массовой информации об обнаружении под водой объекта, похожего на подводную лодку.

Ранее в Минобороны сообщили о появлении масляного пятна в районе предполагаемого исчезновения субмарины. Дизельная подводная лодка Nangala, на борту которой находится 53 человека, принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.