Горсуд Петербурга отказался отпустить из СИЗО нефролога Земченкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга в четверг отказался смягчить меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главному нефрологу города Александру Земченкову по ходатайству адвокатов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Земченкова задержали в конце марта и по решению суда отправили в СИЗО. СК его обвиняет в убийстве (ст. 105 УК РФ) своей супруги - врача Ирины Земченковой, которая пропала в Петербурге в 2010 году. Следователи полагают, что обвиняемый убил ее, расчленил тело и выбросил в мусорные контейнеры, а затем заявил о ее бесследном исчезновении. В СК сообщали о допросе задержанного с применением полиграфа.

Сторона защиты Земченкова обжалует решение городского суда, сообщил журналистам его адвокат Сейран Арутюнян. "Результат [сегодняшнего заседания] был ожидаем. Есть инстанции, будем пробовать [обжаловать решение], нужно обязательно это сделать", - сказал он.

Адвокат семьи женщины Александр Почуев сообщал, что для родных стало неожиданным задержание Земченкова спустя более 10 лет поисков. Адвокаты самого Земченкова Сейран Арутюнян и Михаил Иванов сообщали, что врач после задержания дал следователям явку с повинной, признавшись в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), однако в среду он отказался от признания, заявив, что оговорил себя.

Земченков являлся главным внештатным специалистом-нефрологом (специалистом по болезням почек) комитета по здравоохранению Петербурга, 6 апреля он был освобожден от этой должности по собственному желанию. Земченков также работает в Мариинской больнице заведующим отделением, он имеет звание кандидата медицинских наук, а также является автором более 100 публикаций по теме нефрологии.