Для 10 тыс. жителей Воронежа восстановили подачу воды

ВОРОНЕЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Аварийные бригады ликвидировали утечку на водоводе в Воронеже, из-за которой без водоснабжения оставались около 10 тыс. человек. В настоящее время подача воды жителям города восстановлена, сообщила в пятницу пресс-служба компании "РВК-Воронеж".

"Водоснабжение [после утечки] на улице Ростовской удалось восстановить сегодня ночью, в 02:06 (мск)", - говорится в сообщении.

Утечку на водоводе диаметром 400 мм на улице Ростовской в Левобережном районе Воронежа обнаружили утром в четверг, для проведения аварийных работ отключили воду в 120 многоквартирных домах, в которых проживают около 10 тыс. человек.

В Воронеже проживают более 1,1 млн человек.