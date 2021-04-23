Прокуратура выявила нарушения на пензенской пекарне, где произошел взрыв газа

ПЕНЗА, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуратура обнаружила грубые нарушения трудового законодательства на пекарне в Пензе, где в феврале произошел взрыв газа, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте прокуратуры Пензенской области.

"Предприниматель грубо нарушал требования трудового законодательства. На предприятии отсутствовали правила внутреннего трудового распорядка, не проводилась специальная оценка условий труда на рабочих местах, не имелось системы управления охраной труда, не велся учет рабочего времени работников, они не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда", - отмечается в сообщении.

В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства и требований охраны труда. Предприниматель оштрафован на 42 тыс. рублей. "В настоящее время предприятие не функционирует", - говорится в сообщении.

Взрыв газового баллона с возгоранием произошел в помещении пекарни на улице Калинина в Пензе 28 февраля. В результате происшествия пострадали три женщины, двое мужчин и девочка 2018 года рождения, они были госпитализированы с ожогами. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", был задержан 46-летний предприниматель, открывший пекарню.