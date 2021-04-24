Открытый огонь в пристройке к складу в промзоне Новосибирска потушили

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение при тушении крупного пожара, который произошел утром в субботу в пристройке к складу в промышленной зоне Новосибирска. Информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утром в субботу произошел крупный пожар на одном из складов в промышленной зоне на окраине Новосибирска. Из-за огня обрушились перекрытия здания. Информации о пострадавших нет, площадь пожара уточняется.

"В 10:20 [06:20 мск] усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений ликвидировала открытое горение в пристройке размером шесть на 12 м к складскому помещению по ул. Чукотская в Кировском районе Новосибирска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные также отстояли соседние строения, которые были под угрозой из-за интенсивного горения кровли. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.