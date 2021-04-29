Экстрадированного из Германии организатора налета на банк в Петербурге осудили на пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии Георгия Кобахидзе за вооруженный налет на банк в 2009 году и хищение 25 млн рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"Суд, с учетом позиции стороны обвинения, признал Кобахидзе виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Кобахидзе признали виновным в вооруженном разбое с применением насилия (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд установил, что в 2009 году он создал организованную группу для нападения на банк и в августе того же года участники группы проникли в хранилище банка и взломали не менее 25 индивидуальных сейфов, похитив денежные средства клиентов на общую сумму более 25 млн рублей.

После нападения преступник скрылся и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года Генпрокуратура РФ сообщала, что Кобахидзе был задержан в Германии и экстрадирован в Россию.