Уголовное дело возбудили после обрушения горной породы на комбинате под Мурманском

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи следственного отдела города Апатиты возбудили уголовное дело в связи с нарушением техники безопасности на ГОК "Олений ручей" под Мурманском, где утром в пятницу произошло обрушение горной породы. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ на одном из горно-обогатительных комбинатов Мурманской области (ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления СК Андрея Ефремова.

По данным регионального главка МЧС, в пятницу в 06:57 мск на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна, остальные находятся вне опасности. Работа предприятия не прерывалась, продолжают работать 113 человек.

Масштабный проект строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) "Олений Ручей" реализовывался за счет разработки открытого карьера и подземного рудника. После завершения изыскательских и проектных работ в 2010 году началось строительство ГОКа. Мощность производства с использованием руды открытого карьера составляет 1,2 млн т апатитового концентрата в год.