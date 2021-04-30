Министр внутренней безопасности Израиля ждет независимого расследования гибели 44 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана призвал в пятницу к проведению независимого расследования гибели 44 человек в давке во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на 30 апреля.

Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле

"Ужасная трагедия произошла здесь этой ночью, очевидно, что необходимо провести независимое расследование всех аспектов, связанных с планированием этого мероприятия, его подготовки, распределения обязанностей и ответственности", - сказал в пятницу во время посещения горы Мерон Охана, чьи высказывания цитирует газета The Times of Israel. Министр внутренней безопасности курирует в израильском правительстве деятельность полицейских сил.

Полиция Израиля ранее в пятницу начала расследование причин и обстоятельств инцидента на горе Мерон, сообщил ТАСС официальный представитель полицейских Михаэль Зинерман. Министерство юстиции еврейского государства со своей стороны уже инициировало проверку по поводу возможного проявления халатности со стороны стражей порядка в ходе инцидента, отмечает The Times of Israel.

На горе Мерон находится могила рабби Шимона бар Йохая (второй век н.э.) - автора труда "Зохар". В обычные годы сотни тысяч паломников собираются на этой горе в Галилее во время праздника Лаг ба-Омер, празднования там не проводились только в 2020 году из-за мер по недопущению распространения коронавируса.