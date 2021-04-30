Восьмерых пострадавших в ДТП на Ставрополье перевели в краевые медучреждения

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Медики транспортировали восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье из районной больницы в краевые медицинские учреждения. Один пациент остается под наблюдением в районной больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

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"Пострадавшие, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, переведены в краевые медучреждения, расположенные в Ставрополе. В настоящее время это восемь человек, один пациент остается под наблюдением медиков Грачевской районной больницы", - говорится в сообщении.

Власти ввели режим ЧС на территории округа. "С 17:00 30. 04. 2021 года введен режим ЧС на территории Грачевского муниципального округа", - говорится в сообщении на сайте краевого главка МЧС. В администрации округа пояснили ТАСС, что это необходимо для проведения работы по ликвидации последствий происшествия.

Губернатор Владимир Владимиров в пятницу выехал на место ДТП, глава региона обсудил с представителями краевого Минздрава оказываемую пострадавшим медпомощь. "По поручению главы региона, местные власти Ставрополя и Грачевского округа готовы разместить родных пострадавших, которые пожелают приехать. А также обеспечить питанием. Владимир Владимиров выразил соболезнования родителям, родным погибших детей и всех, кто пострадал в результате ДТП", - добавили в пресс-службе.