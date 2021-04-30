Кузнецова: перевозка детей, разбившихся на Ставрополье, не требовала сопровождения ГИБДД

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Перевозка детей, попавших в аварию в Ставропольском крае, не требовала сопровождения ГИБДД. Об этом сообщила в пятницу в эфире телеканала Россия-24 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"Мы знаем, что есть правила перевозки детей, есть нормы, которые утверждены, изменения были внесены не так давно. В данном случае сопровождение ГАИ [попавшему в аварию автобусу с детьми] не требовалось, потому что была одна машина, один автобус перемещался", - сказала она.

Кузнецова добавила, что родственники детей уже выехали из Волгограда. "Вся необходимая помощь оказывается, конечно. Родители пострадавших и погибших детей выехали из Волгограда к месту трагедии", - проинформировала она.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка указала на необходимость оказать первоочередную помочь пострадавшим детям, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. "Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка Ставрополья и с коллегой из Волгограда", - заверила Кузнецова.

Она также выразила соболезнования родителям погибших детей.