Власти Волгоградской области возьмут на себя расходы на похороны погибших на Ставрополье

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области возьмут на себя все расходы на транспортировку и погребение погибших в пятницу в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва из Волгограда, сообщил в субботу оперативный штаб региона.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"По информации оперативного штаба, созданного в администрации Волгоградской области в связи с трагическим ДТП в Ставропольском крае, все расходы на транспортировку, погребение и траурные церемонии берет на себя регион. Первые похороны могут состояться 3 мая, однако окончательное решение остается за семьями погибших детей", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области 3 мая объявили траур в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье. Как заявил губернатор региона Андрей Бочаров, в связи с трагедией принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей.