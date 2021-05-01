Семерых пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье эвакуируют в Москву

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП с автобусом в Ставропольском крае, будут эвакуированы в Москву самолетом МЧС. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава России.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.