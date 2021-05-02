{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Семерых пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье эвакуировали в Москву

Среди них шестеро детей

ПЯТИГОРСК, 2 мая. /ТАСС/. Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, эвакуированы в Москву самолетом МЧС. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

На эту тему
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"Борт с семью пострадавшими вылетел в Москву", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России уточнили ТАСС, что вылетевший ИЛ-76 оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию. На борту самолета восемь медработников из разных медучреждений и шесть из Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". "Соответствующее решение принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Время вылета 00:14 мск. Ориентировочное время полета - 1 час 40 минут", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что шестеро детей и один взрослый будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России.

Теги
РоссияСтавропольский край
На Северной Двине близ Архангельска перевернулась лодка
По предварительным данным, четыре человека погибли. Найдено тело одного человека
Читать полностью