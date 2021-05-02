Семерых пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье эвакуировали в Москву

ПЯТИГОРСК, 2 мая. /ТАСС/. Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, эвакуированы в Москву самолетом МЧС. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"Борт с семью пострадавшими вылетел в Москву", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России уточнили ТАСС, что вылетевший ИЛ-76 оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию. На борту самолета восемь медработников из разных медучреждений и шесть из Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". "Соответствующее решение принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Время вылета 00:14 мск. Ориентировочное время полета - 1 час 40 минут", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что шестеро детей и один взрослый будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России.