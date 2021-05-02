В Подмосковье возбудили дело после возгорания в машине, где пострадал ребенок

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с возгоранием в машине в Ступине, где пострадал трехлетний мальчик. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью трехлетнему мальчику и оставлении его в опасности (ч. 1 ст. 118 УК РФ, ст. 125 УК РФ)", - сообщила Врадий.

1 мая трехлетний мальчик и его четырехлетний брат находились в салоне автомобиля, где их ненадолго оставил отец, отправившийся в магазин. Во время отсутствия родителя в машине произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован с ожогами тела, второй ребенок не пострадал. Следователь провел осмотр места происшествия, опросил свидетелей и отца мальчиков, назначил пожарно-техническую экспертизу.

Прокуратура также проводит проверку в связи с инцидентом.