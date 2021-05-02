В Архангельске задержали напавшего на мужчину, которого после ограбления переехала машина

ТАСС, 2 мая. Полиция задержала человека, напавшего на жителя Архангельска, которого после этого происшествия несколько раз переехал автомобиль. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже, пострадавший находится в больнице, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного УМВД.

"Злоумышленник, который ударил мужчину, установлен, задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный с применением насилия")", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Утром 30 апреля во дворе дома на ул. Никитова в Архангельске безработный и ранее неоднократно судимый мужчина нанес потерпевшему удар по голове, отчего тот упал на землю, забрал у него пакет с продуктами и скрылся. После этого на лежащего человека наехал отъезжающий от дома задним ходом автомобиль.

В УМВД сообщили, что водитель автомобиля установлен. Вынесены определения о возбуждении в отношении него дел об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека, и оставление места ДТП. В зависимости от тяжести причиненных потерпевшему травм будет решен вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.