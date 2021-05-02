Открытое горение жилых домов в Омской области ликвидировали

ТАСС, 2 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение трех жилых домов в поселке Северо-Любинский в Омской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения [объявлена] в 14:23 мск. Площадь [пожара] уточняется. По предварительным данным, пострадавших, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в 10:55 мск в поселке Северо-Любинский Омской области произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения было зафиксировано несколько очагов возгорания, позднее пожар перешел еще на два частных жилых дома, его площадь составила 500 кв. м. По информации ГУ МЧС, тушение пожара осложняли сильные порывы ветра.