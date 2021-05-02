В поселке в Омской области огонь уничтожил пять жилых домов и надворные постройки

ТАСС, 2 мая. Пять жилых домов и надворные постройки сгорели в результате двух крупных пожаров, произошедших в поселке Северо-Любинский в Омской области днем в воскресенье. Общая площадь возгораний составила 1 300 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Одновременно в одном и том же поселке произошло два пожара. Первый произошел в 13:55 по местному времени (10:55 мск), его площадь составила 600 кв. м, огнем были повреждены два двухквартирных дома, надворные постройки. Следующий пожар произошел в этом же поселке в полутора километрах от первого в 15:00 (12:00 мск), горели три дома, площадь [пожара] составила 700 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для установления причины возгорания на месте пожаров работают дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Погибших и пострадавших на пожарах нет. Тушение огня осложнял сильный ветер. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 2 мая в Омской области порывы ветра достигают 21 метра в секунду.