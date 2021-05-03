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Число погибших пассажиров перевернувшегося в Калифорнии судна выросло до четырех

Еще 24 человека госпитализировали, передает портал Axios

ТАСС, 3 мая. Число погибших в результате инцидента с перевернувшимся судном в Калифорнии увеличилось до четырех. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Axios со ссылкой на спасательную службу Сан-Диего.

"Всего было заявлено о 29 пассажирах судна, 24 из которых госпитализированы, четверо объявлены погибшими местной службой медицинской помощи, еще один находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении службы.

Информация о причине произошедшего пока не приводится.

Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось в воскресенье у Национального монумента Кабрильо близ Сан-Диего. Ранее спасательная служба информировала о двух погибших.

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