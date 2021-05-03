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Вылет мотодельтаплана, совершившего жесткую посадку в Прикамье, не был согласован

Летательный аппарат врезался в дерево и загорелся

ПЕРМЬ, 3 мая. /ТАСС/. Вылет мотодельтаплана, который совершил жесткую посадку в Чусовском районе Пермского края, был несанкционированным. Об этом сообщили журналистами в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, двое мужчин произвели несанкционированный вылет на сверхлегком воздушном судне. После взлета произошло столкновение дельталета с деревом с последующим падением и возгоранием летательного аппарата", - сказали в ведомстве.

Сообщение об аварии поступило в 07:15 мск. На борту находились 33-летний пилот и 36-летний пассажир. В результате падения они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы. На месте происшествия работают сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, которые проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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