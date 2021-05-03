СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Иванове

ТАСС, 3 мая. Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в результате пожара в многоквартирном доме в Иванове. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Пожар возник вечером 1 мая. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, три человека в результате возгорания погибли.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в одной из квартир дома в 30-м микрорайоне Иваново 56-летний мужчина распивал с двумя знакомыми спиртные напитки. Вечером того же дня в квартире произошел пожар, в ходе тушения с признаками отравления продуктами горения эвакуировали двух мужчин и девушку, которые позже умерли в подъезде дома.