Число подтопленных приусадебных участков под Ярославлем увеличилось до 174

ТАСС, 3 мая. Число подтопленных приусадебных участков в Ярославской области за сутки увеличилось со 110 до 174 из-за увеличения сбросов на Рыбинской ГЭС и подъема уровня воды в Волге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В Ярославском муниципальном районе всего подтоплено 174 дачных участка. Пострадавших нет. Эвакуированных нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, участки подтоплены в СНТ "Заволжье", "Мономер", "Ивановский перевоз", "Русь", "Медик-1".

В конце апреля власти Ярославской области приняли решение об увеличении сброса воды на гидроузлах, чтобы не допустить переполнения Рыбинского водохранилища и подтопления населенных пунктов. Сбросы на Рыбинской ГЭС увеличили с 4 000 до 4 500 кубометров в секунду. Вследствие этого произошел подъем уровня реки Волги. По данным на 2 мая, были подтоплены 110 приусадебных участков в двух СНТ Ярославского муниципального района, а также подтопило нижние ярусы двух набережных в Рыбинске и в Ярославле.