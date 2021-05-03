Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек на реке под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью на Северной Двине под Архангельском четырех человек в результате опрокидывания лодки. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

1 мая днем на Северной Двине около острова Оброшня перевернулась лодка под управлением неустановленного лица. Водитель неправильно оценил погодные условия, не убедился в безопасности пассажиров при выполнении маневров, в результате чего не менее четырех человек оказались в воде.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы. Продолжается поиск пассажиров лодки. В день происшествия сотрудники МЧС из воды извлекли тело 21-летней женщины в спасательном жилете, которая, по предварительной информации, находилась в лодке.