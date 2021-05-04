На Сахалине возбудили дело после отравления 14 рабочих

ТАСС, 4 мая. Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело после отравления 14 сотрудников предприятия "Энергострой" в Углегорске, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту опубликованной в одном из средств массовой информации статьи об отравлении 14 работников одного из предприятий в Углегорском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести причиненного вреда работникам. "В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за качество продуктов и приготовления пищи", - уточняется в сообщении.

Ранее прокуратура области начала проверку по факту отправления работников предприятия "Энергострой". Пострадавшие получают лечение, угрозы их жизни и здоровью нет.