Глава СК поставил на контроль расследование дела о нападении собак на ребенка в Мурманске

МУРМАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении двух бродячих собак на ребенка в Мурманске. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил следственному управлению СК по Мурманской области доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бродячих собак на ребенка в Мурманске. Ход и результаты расследования поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК по Мурманской области сообщили, что 2 мая возле дома 24 по Фестивальной улице в Мурманске две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку 2012 года рождения. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка (ч. 1 ст. 238 УК РФ).