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Расследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"

Превышения вредных веществ в Москве в районе гостиницы, где произошел пожар, не обнаружено

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле управления Роспотребнадзора Москвы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили превышений загрязняющих веществ в воздухе после пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

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После локализации пожара на площадях гостиницы "Вечный зов" был организован отбор проб атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки силами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Юго-Восточном административном округе с целью его исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения.

"По результатам проведенных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола, формальдегида, бензина) не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле управления Роспотребнадзора Москвы.

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РоссияРасследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"
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