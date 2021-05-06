Прорыв теплотрассы в центре Петербурга ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Прорыв теплотрассы на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе Петербурга, из-за которого накануне образовался фонтан кипятка, ликвидирован. Система отопления переведена в штатный режим, сообщила в четверг пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 07:25 мск 6 мая 2021 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу Большая Морская улица, 67", - говорится в сообщении.

Специалисты компании заменили более четырех метров ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключение нового участка теплотрассы.