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Движение автобусов восстановлено на востоке Москвы после падения дерева на дорогу

Из-за упавшего дерева в районе дома 26 на 15-й Парковой улице движение было полностью перекрыто, задерживались автобусы № т51, 52, 449 и 884

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Движение на 15-й Парковой улице в Восточном округе Москвы, перекрытое из-за упавшего на дорогу дерева, возобновлено в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на 15-й Парковой улице в районе дома 26 упало дерево. Движение было полностью перекрыто. Задерживались автобусы № т51, 52, 449 и 884. Маршруты были временно изменены.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

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