В Ленинградской области нашли расчлененное тело пропавшей в 2020 году женщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Следователи недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области обнаружили тело 64-летней женщины, останки которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного следственного управления СК России.

В феврале 2021 года следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") после безвестного исчезновения женщины 1956 г. р., которая в конце августа прошлого года ушла из дома и не вернулась.

"В рамках расследования уголовного дела 5 мая следователями совместно с сотрудниками полицией и кинологом недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении этого преступления ранее в порядке ст. 91 УПК РФ задержали мужчину 1980 г. р., который является сыном без вести пропавшей женщины. Он арестован.