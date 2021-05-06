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Расследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"

Нарушения санитарных норм выявили во втором здании гостиницы "Вечный зов" в Москве

Роспотребнадзор опечатал помещения пищеблока гостиницы и составил протокол о временном запрете деятельности

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке во втором здании гостиницы "Вечный зов". Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

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"Управлением 5 мая 2021 года проведены проверочные мероприятия в отношении второго здания гостиницы "Вечный зов" (Народный проспект, 5) в Восточном административном округе, куда были перевезены группы детей после пожара. При проведении проверки установлены грубые нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке гостиницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор опечатал помещения пищеблока гостиницы "Вечный зов" и составил протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

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РоссияРасследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"
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