Полиция Новой Зеландии не считает нападение вооруженного мужчины в супермаркете терактом

СИДНЕЙ, 10 мая. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии назвала нападение вооруженного ножом мужчины в супермаркете Данидина инцидентом, не имеющим отношения к терроризму. Об этом в понедельник сообщил начальник районного управления полиции Пол Бэшам в эфире радиостанции Radio New Zealand.

По его словам, нападение в супермаркете в центре Данидина, в результате которого пострадали семь человек, было случайным. "Мы полагаем, что это случайная атака, <…> стремительное и чрезвычайно травмирующее событие для всех, кто был в супермаркете, как для пострадавших, так и для тех, кто попытался вмешаться", - сказал он, добавив, что на данном этапе полиция в основном опирается на данные камер видеонаблюдения магазина и показания свидетелей.

Также он отметил, что, хотя полиция и оказалась на месте происшествия всего через несколько минут после вызова, к моменту прибытия стражей порядка напавший на сотрудников и покупателей супермаркета мужчина, был задержан случайными посетителями магазина. "Некоторые из тех, кто вмешался, сами получили ранения, [но они] действовали самоотверженно и проявили большое мужество", подчеркнул он.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала, что такое нападение "вызывает большое беспокойство", однако пока нет никаких оснований считать произошедшее террористической атакой.

Ранее сообщалось, что около 14:30 (04:00 мск) вооруженный ножом мужчина неожиданно напал на сотрудников супермаркета в центре Данидина, тяжело ранив трех человек. Посетители магазина помешали ему продолжить атаку и задержали его до приезда полиции. К настоящему моменту известно о семи пострадавших в результате нападения, трое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще четверо получили ранения средней тяжести. Сам нападавший, также получивший травмы во время задержания, находится в больнице под охраной полиции, его состояние медики считают удовлетворительным.

Полиция страны ведет расследование произошедшего и устанавливает личности пострадавших. Ожидается, что обвинение напавшему на сотрудников супермаркета мужчине будет предъявлено в понедельник вечером или утром 11 мая.