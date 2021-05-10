В Пензенской области возбудили дело после столкновения фуры и автобуса

ТАСС, 10 мая. Водитель фуры, которая въехала в автобус на остановке в Пензенской области, не справился с управлением, он задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По предварительным данным, 10 мая водитель грузовика марки Renault, мужчина 1947 года рождения, не справившись с управлением, произвел наезд на пассажирский автобус ПАЗ, из которого в момент столкновения происходила высадка пассажиров. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ДТП произошло в 20:30 на 350-м километре федеральной трассы "Урал". В результате погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, еще восемь человек 1990-2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По информации областной прокуратуры, рейсовый автобус направлялся из Пензы в Кижеватово. По данным ГИБДД по региону, движение по трассе не перекрыто.