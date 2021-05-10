В Пензенской области столкнулись фура и автобус

ТАСС, 10 мая. Фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди. Погиб один человек, еще десять пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло в 20:49 в Бессоновском районе на 651-м км федеральной автодороги М-5 "Урал", фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди. Ранее сообщалось об одной погибшей девушке и шести пострадавших.

"Восемь пострадавших пассажиров, также оба водителя обратились за медпомощью. [Есть] одна погибшая, несовершеннолетняя", - сказала собеседница агентства. В прокуратуре добавили, что семь пассажиров и водителя фуры госпитализировали.

По информации областного правительства, шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу №6 им. Г. А. Захарьина, троих детей привезли в областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова.

По данным прокуратуры, рейсовый автобус направлялся из Пензы в Кижеватово. На место происшествия выезжал прокурор района, ведомство начало проверку соответствия условий дорожного движения требованиям безопасности.

Как отметили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону, движение не перекрыто.

В новость внесены изменения (23:44 мск) - добавлена информация о госпитализированных.