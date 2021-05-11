Следователи организовали проверку после пожара на сухогрузе в Самарской области

САМАРА, 11 мая. /ТАСС/. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после возгорания сухогруза на реке Сок в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту возгорания помещений сухогруза на реке Сок. На месте происшествия работали следователи, криминалисты, спасатели МЧС и сотрудники УТ МВД России по ПФО. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, информация о возгорании в жилых помещениях теплохода поступила в МЧС в 20:03 мск. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 22:20 мск пожар был потушен. С сухогруза было эвакуировано восемь человек, погибших нет, пострадали три мужчины 1997, 2000 и 2002 годов рождения, предварительно, в результате отравления продуктами горения. Им была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, сообщили в Приволжском следственному управлении на транспорте СК РФ.