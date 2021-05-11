МАК направил новые запросы разработчикам деталей сгоревшего в Шереметьево Superjet

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) направил дополнительные запросы во Францию и США разработчикам иллюминаторов и салона сгоревшего в 2019 году в Шереметьево самолета Superjet. Об этом сообщается на сайте комитета.

"По результатам изучения технического заключения по факту пожара комиссией подготовлены и направлены технические запросы на предоставление дополнительной информации разработчикам иллюминаторов (компания Saint-Gobain Sully S.A.S, Франция) и интерьера пассажирского салона (компания Collins Aerospace, США). После получения необходимой информации комиссией будут завершены работы по анализу физики возникновения и распространения пожара в салоне самолета", - сообщает МАК. Техническое заключение было подготовлено Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России.

В комитете отметили, что уже завершены анализы результатов проведенного во Франции моделирования нагрузок, действовавших на элементы шасси, результатов исследования по определению фактических характеристик предохранительных штифтов мест крепления стоек шасси и их соответствия заложенным при проектировании требованиям, оценка последовательности разрушения конструкции самолета, в первую очередь шасси и крыла в месте расположения топливных баков, анализ результатов работ по оценке соответствия индикации бортового метеолокатора самолета и изображения диспетчерского метеолокатора, оценка уровня подготовки летного и кабинного экипажей, подготовки и действий персонала УВД, оценка проведения аварийно-спасательных работ. При этом часть исследований еще не завершена, в том числе из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. "По результатам выполнения всех работ комиссией готовится проект окончательного отчета по результатам расследования, который будет направлен уполномоченным представителям стран, участвующих в расследовании авиационного происшествия", - добавили в МАК.